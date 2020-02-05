بكين، الصين (CNN)-- قالت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي بالصين، إن 65 شخصًا آخرين ماتوا، بسبب فيروس كورونا التاجي، الثلاثاء، مما رفع عدد الوفيات في هوبي، منذ بداية انتشار الفيروس إلى 479.

وبذلك ترتفع حصيلة عدد من توفوا جراء إصابتهم بالوباء حول العالم إلى أكثر من 490.

وأكدت السلطات الصينية حدوث 3.156 حالة إصابة جديدة بالفيروس في هوبي، الثلاثاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المقاطعة، مركز انتشار تفشي المرض، إلى 16.678 حالة.

وقد تم نقل 12627 مريضًا إلى المستشفيات في هوبي، بمن فيهم 771 شخصًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة.

وعالميًا، يتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 23 ألف حالة إلى الآن.