ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 560 شخصا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "ووهان كورونا" إلى 560 وفاة، حتى مساء الخميس، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة حول العالم نحو 28 ألف حالة.

على الصعيد العالمي هناك 250 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن تلك الدول، مع الإعلان عن حالتي وفاة خارج الصين كانتا في كل من الفلبين (وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عاما) وهونغ كونغ (وفاة شخص يبلغ من العمر 39 عاما).

ولا تزال حالات الوفاة تتصاعد بصورة سريعة وبشكل شبه يومي، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة عن السرعة التي ارتفعت بها حالات الوفاة بالفيروس منذ البدء بحصرها:

- حتى 28 يناير/ كانون الثاني بلغ عدد الوفيات 100 شخص.

- في 3 أيام منذ 28 إلى 31 يناير/ كانون الثاني بلغ عدد الوفيات 200 شخص.

- في يوم واحد وبالتحديد من 31 يناير/ كانون الثاني إلى الأول من فبراير/ شباط، بلغ عدد الوفيات 300 شخص.

- من الأول من فبراير/ شباط حتى مساء الاثنين 5 فبراير/ شباط تجاوز عدد الوفيات 400 شخص.