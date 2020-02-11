أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، الثلاثاء، أن هناك تجربة تجري حاليا في الصين لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستحدث، وسط إحصائيات رسمية تتحدث عن وصول عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 43 ألف و101 حالة حول العالم.

وقال ريان في مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية إن تجربة سريرية تجري حاليا في الصين لإيجاد علاج للفيروس، وأشار إلى أن المنظمة عملت مع السلطات الصينية لإجراء مثل هذه التجارب.

من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالميةـ تيدروس أدانوم، أن هناك "فرصة حقيقية" لمنع انتشار كورونا، إذا ما استثمرت الدول الثرية في العالم في تدخلات منطقية ومبنية على دلائل.

وأشار أدانوم إلى أنه يجب على الدول الثرية تحمل مسؤولية الاستثمار من أجل إيجاد علاج لهذا الفيروس ومنع انتشاره في الدول الأقل قدرة على مواجهته، وأضاف قائلا: "يجب أن نأخذ ما يجري اليوم على محمل الجد"، على حد تعبيره.