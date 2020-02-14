بكين، الصين (CNN)-- ذكرت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، الجمعة، إن 116 شخصًا قد ماتوا بسبب فيروس كورونا في المقاطعة، يوم الخميس، مما رفع عدد القتلى في بؤرة تفشي الفيروس إلى 1426.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1.483 على الأقل. في حين أصبحت الحصيلة العالمية 1.486، مع وجود 3 حالات وفاة في هونغ كونغ والفلبين واليابان.

وأكدت السلطات في هوبي حدوث 4823 حالة إصابة أخرى بالفيروس في المقاطعة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات فيها إلى 51986 حالة.

وتم نقل 36719 مريضاً إلى المستشفى في هوبي، بما في ذلك 1.685 بحالة صحية حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، مضيفًا أن 4131 مريضًا تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفى.

وتجاوز الآن العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 65.191، غالبيتهم في الصين.

وفي وقت لاحق، من المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين.