دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن أول حالة لفيروس كورونا تم اكتشافها في البلاد لا تعد "مُصابة" فعليًا بالفيروس.

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي"، أن صاحب الحالة المُكتشفة لم تظهر عليه أعراض المرض، وأنه في "فترة الحضانة للمرض".

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه تم فحص جميع المرافقين للحالة المصابة بفيروس كورونا، ولم يتبين عليهم أي أعراض إكلينية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، فيما أظهرت نتائج فحصهم كانت سلبية.

وقالت زايد إن فيروس كورونا مثل الإنفلونزا، حيث يحتاج إلى الراحة والتغذية السليمة.

وتابعت زايد: "قمنا بعمل إجراءات احترازية وعزل ذاتي، بحيث يظلوا في منازلهم، حيث تتابعهم وزارة الصحة لمدة 14 يومًا، هي فترة حضانة الفيروس، للتأكد من عدم وجود أي تغيرات معملية عليهم أو ارتفاع في درجات الحرارة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة خالد مجاهد، في بيان، إن مصر أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشاف أول حالة إيجابية لكورونا لشخص أجنبي، عُرف فيما بعد أنه صيني الجنسية.

وأوضح مجاهد أنه تم نقل الحالة في إحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى النجيلة في مدينة مطروح (شمال غربي مصر)، الذي تحول إلى وحدة رئيسية مُخصصة للحجر الصحي، وذلك لعزله والتأكد من حالته الصحية.