القدس (CNN)-- أعلنت إسرائيل اعتزامها منع دخول الأجانب الذين كانوا في 4 بلدان شرق آسيوية في الأيام الـ 14 الماضية، بسبب المخاوف المتزايدة من مخاوف فيروس كورونا.

وينطبق القرار، الذي أعلنته وزارة الداخلية، الاثنين، بالتعاون مع وزارة الصحة، على تايلاند وسنغافورة وماكاو وهونغ كونغ.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أريه ديري، في بيان، إنه "لن يسمح لأي شخص غير إسرائيلي، كان في هذه الأماكن خلال الأسبوعين الماضيين، بدخول إسرائيل عبر المعابر البحرية أو البرية أو الجوية".

ومنعت إسرائيل بالفعل الأجانب الذين سافروا مؤخرًا عبر الصين من دخول البلاد.

في يوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة أن أي مواطنين إسرائيليين عائدين من هذه المواقع يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ولم يُسمح لهؤلاء بزيارة أي أماكن عامة، بما في ذلك المدارس والوظائف والمستشفيات ومراكز الترفيه ومراكز التسوق ووسائل النقل العامة.