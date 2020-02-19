أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس ادكورونا المستحدث في البلاد، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تغريدة على تويتر: "بعد تفشي هذا المرض التنفسي الخطير في الأيام الماضية بقم، توفيت الحالتان اللذان جاءت نتائج فحص فيروس كورونا إيجابية لهما، الحالتان كانت كبيرتان في السن وتعانيان من مشاكل في الجهاز المناعي".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن أول حالتين في البلاد، في قم، بوقت سابق من الأربعاء.

يذكر أن الفيروس تسبب بوفاة أكثر من ألف شخص في بر الصين، بالإضافة إلى وفاة شخص في فرناس جراءه، وعدد من الأشخاص بدول آسيوية.