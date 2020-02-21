القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد بعد تشخيص إصابة امرأة عادت من السفينة السياحية the Diamond Princess، والتي كانت تخضع للحجر الصحي في اليابان بعد اكتشاف عشرات الإصابات على متنها.

كانت المرأة المصابة بالمرض، واحدة من 11 راكبا على متن السفينة عادوا إلى إسرائيل من اليابان، وأكدت الاختبارات التي خضع لها الركاب العشرة سلبية إصابتهم بالمرض.

وسيبقى جميع الركاب الإسرائيليون في العزل الطبي في مستشفى بالقرب من العاصمة تل أبيب، لمدة 14 يومًا، تحسبًا لظهور أي من أعراض الإصابة بالمرض.

وتم تشخيص إصابة 4 إسرائيليين كانوا على متن السفينة السياحية، ويخضعون للحجر الطبي في اليابان.

كان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في الأراضي اللبنانية، في وقت سابق، الجمعة، وأكد الوزير في مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت، أن الحالة المصابة بالمرض لسيدة تبلغ من العمر 45 عامًا وتتمتع بصحة جيدة، على حد وصف وزير الصحة.

وأوضح الوزير أنه الحالة المصابة بالفيروس كانت على متن الطائرة القادمة من إيران، وأنها تخضع للحجر الصحي والعزل، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك حالتين يشتبه في إصابتهما بالمرض، وأنه سيتم نقلهما للحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري ببيروت.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 4 في حين ارتفع عدد الحالات التي شخصت إصابتها بالفيروس إلى 18 بعد اكتشاف 13 حالة جديدة.

وأعلنت حكومتا العراق والكويت، تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران بعد ارتفاع أعداد الإصابة بالمرض.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 2233 على الأقل، في حين لا تقل الحصيلة العالمية للضحايا عن 2424، مع 11 حالة وفاة خارج الصين.

ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 76154 حالة، غالبيتهم من الصين.