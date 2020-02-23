الكويت تتخذ إجراء "حازما" ضد السفن الإيرانية بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حظرت مؤسسة الموانئ الكويتية دخول السفن الإيرانية بكافة أنواعها إلى 3 موانئ حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الكويتية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأحد.

وجاء في الخبر الذي نشرته الوكالة أن الكويت منعت دخول جميع السفن الإيرانية إلى موانئ الشعيبة والدوحة والشويخ وذلك بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات نتيجة الفيروس في إيران.

وقال المدير العام للمؤسسة، الشيخ يوسف عبدالله الصباح في بيان صفحي إن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الحكومة الكويتية الاحترازية لمنع وصول الفيروس إلى الكويت.

وكانت قد أعلنت طهران وصول عدد الحالات المصابة بكورونا إلى 43 وبلغ عدد الوفيات جراء هذا الفيروس 8.