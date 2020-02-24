عُمان تعلن تسجيل أول حالتين مصابتين وتعلق رحلاتها مع إيران

إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- أعلنت عُمان، الإثنين، عن تسجيل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين قادمتين من إيران، وفقا لبيان صدر عن وزارة الصحة العُمانية.

وقالت الوزارة في بيانها إن عُمان سجلت، الإثنين، أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا مشيرة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة وأنهما في الحجر الصحي.

وطالبت الوزارة المواطنين العُمانيين بتجنب السفر إلى الدول التي تفشى بها كورونا إلى للضرورة القصوى، وفقا لما ذكرته الصحة العُمانية.

وفي وقت لاحق، الأحد، أعلنت مسقط تعليق جميع الرحلات الجوية بين السلطنة وإيران، وفقا لما نقله التلفزيون الرسمي العُماني.