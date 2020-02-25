إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

كيف أثر فيروس كورونا على الأحياء الصينية الشهيرة في أمريكا؟

بكين، الصين (CNN)-- قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 2663، وذلك حتى نهاية يوم الإثنين، وهو ما يرفع الحصيلة العالمية إلى 2698.

وتم الإبلاغ عن 35 حالة وفاة خارج الصين، حيث أبلغت إيران عن 12 حالة، فيما أعلنت كوريا الجنوبية وإيطاليا عن 7 حالات، و4 في اليابان، و2 هونغ كونغ- جميعهم أصيبوا بفيروس كورونا. كما سجلت الفلبين وفرنسا وتايوان حالة وفاة واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين بمقدار 508، من بينهم 499 حالة في هوبي، ما يعني أنه طبقا للجنة الصحة الوطنية، فقد تم الإبلاغ عن 9 حالات جديدة خارج المقاطعة، التي بؤرة ظهور وتفشي الوباء.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 77658 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 80.067 حالة.

وأضافت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن ما مجموعه 27323 مريضًا قد شُفوا وخرجوا من المستشفى.