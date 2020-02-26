إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت الجزائر أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسب ما قاله وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، مساء الثلاثاء، في كلمة أذاعها التليفزيون الجزائري.

وأوضح وزير الصحة الجزائري أن حالة الإصابة المؤكدة بوباء كورونا تعود لمواطن إيطالي قدم إلى البلاد في 17 فبراير/شباط الجاري.

وأضاف بن بوزيد أنه جرى تحويل الزائر الإيطالي إلى معهد باستور بالعاصمة الجزائر، وأظهرت التحاليل إصابته بكورونا.

وأشار بن بوزيد إلى أنه تم إيداع صاحب الإصابة في الحجر الصحي، مؤكدًا أن الاحتياطات والإجراءات التي اتخذتها بلاده ماتزال مُستمرة من أجل الوقاية من كورونا.

#فيروس_كورونا وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات السيد عبد الرحمان بن بوزيد يعلن عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس... Posted by ‎Télévision Algérienne - المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري‎ on Tuesday, February 25, 2020

وحاليًا، تعد إيطاليا أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات كورونا خارج قارة آسيا، كما شهدت وفاة حالتين على الأقل بعد الإصابة بالفيروس.

وفي الأيام الأخيرة، سجلت دول عربية عديدة دفعة من إصابات كورونا، من بينها مصر ولبنان والكويت والإمارات العربية المتحدة.