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إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

بكين، الصين (CNN)-- قالت لجنة الصحية الوطنية الصينية 52 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، تم تسجيلها في مقاطعة هوبي، الثلاثاء، وهو ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بالصين إلى 2715.

في حين تم الإبلاغ عن 48 حالة وفاة خارج الصين، لترتفع الحصيلة الكلية لضحايا الفيروس حول العالم إلى 2763.

وخارج الصين، أبلغت إيران عن 15 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية عن 12 وفاة، وإيطاليا عن 11، واليابان عن 5 حالات. وفيما أبلغت هونغ كونغ عن وفاة شخصين، سجلت كل من الفلبين وفرنسا وتايوان حالة وفاة واحدة.

وزادت حالات الإصابة المؤكدة في الصين بنحو 406 حالات، منهم 401 حالة في مقاطعة هوبي. وهذا يعني أنه طبقًا للجنة الصحة الوطنية أنه قد تم الإبلاغ عن 5 حالات جديدة في مناطق أخرى بالبلاد.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين 78064، ليصبح مجموعها عالميًا 80970 حالة.

وأضافت لجنة الصحة الصينية أن 29745 مريضًا قد شُفوا وخرجوا من المستشفى.