روحاني ينفي فرض أي حجر صحي على أي من مدن إيران بعد تفشي فيروس كورونا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بفرض إجراءات الحجر الصحي والعزل في أي مدينة إيرانية، في خضم تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

ودعا روحاني، حسبما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الشعب الإيراني إلى عدم "الانصياع وراء الشائعات"، مضيفًا أنه "يجب ألا يصبح سلاحًا في أيدي أعدائنا".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "الأمريكيين وأعدائنا يريدون وقف إنتاجنا وأنشطتنا الاقتصادية خلال العامين (21 شهرًا) الآن مع فرض العقوبات والدعاية السيئة"، وأنه "لن تسمح إيران للولايات المتحدة بوقف الأنشطة الاجتماعية في البلاد من خلال الخوف من الفيروس"، مشيرًا إلى أن "الأمريكيين يعتنون بشكل أفضل بالآلاف من ضحايا الأنفلونزا في بلادهم"، على حد وصفه.

وتعاني إيران من أسوأ حالات الإصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط، حيث سجلت 139 حالة إصابة بالمرض حتى يوم الأربعاء.