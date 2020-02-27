شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

بكين، الصين (CNN)-- سجلت الصين، الأربعاء، 29 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، وفقا لجنة الصحة الوطنية بالبلاد.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالصين إلى 2744، بينما تم الإبلاغ عن 56 حالة وفاة حدثت خارج الصين، مما رفع الحصيلة العالمية للفيروس إلى 2800.

وبعيدًا عن الصين، أبلغت إيران عن 19 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا 12 وفاة لكل منهما، واليابان عن 7 وفيات. في حين أبلغت هونغ كونغ وفرنسا عن وفاة شخصين. أما الفلبين وتايوان فسجلت حالة واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين بمقدار 433، ليصبح إجماليها 78497 حالة في البلاد. وعالميًا، بلغت الإصابات 81.722.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة الجديدة المُبلغ عنها خارج الصين في يوم واحد كان أكبر من تلك المبلغ عنها داخل الصين، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور المرض.

وأحصى تقرير الصحة العالمية 412 حالة مؤكدة في الصين، بيننما تم الإبلاغ عن 459 حالة إضافية خارجها.