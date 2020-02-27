دراسة: إن كنت تقود سيارة فارهة فأنت على الأغلب أحمق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نشر باحثون بجامعة نيفادا في لاس فيغاس، دراسة جديدة تتطرق إلى أنماط تصرف الأفراد الذين يقودون سيارات فارهة مقارنة بمن يقود سيارات عادية.

الباحثون قدموا نظريات في دراستهم بأن قادة السيارات باهظة الثمن لديهم "شعور بالفوقية تجاه مستخدمي الطرق الآخرين، وأنهم أيضا أقل قدرة على التعاطف مع المارة على جوانب الطريق"، لافتين إلى أن فرص توقفهم على الخطوط البيضاء المخصصة لمرور المشاة أقل.

وقال الباحثون في دراستهم أن أفضل توقع إن كانت السيارة ستتوقف لمرور المشاة تمثّل بثمنها، لافتين إلى أن ذلك يظهر شعورا "بتفكك الارتباط وقدرة أقل على تفسير أفكار ومشاعر الآخرين إلى جانب النرجسية وعدم التعاطف".

ويذكر أن العلاقة بين ثمن السيارة وشخصيات مالكيها ليس أمرا جديدا، حيث أظهرت دراسة منشورة بدورية المواصلات والصحة، الشهر الماضي، مدعومة بدراسة فنلندية بأن شخصيان الافراد الذين يقودون سيارات الفارهة هي على الأغلب "جدلية وعنيدة وغير عاطفية".