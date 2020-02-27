إيران تلغي صلاة الجمعة في مدنها المُتضررة من فيروس كورونا

فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

طهران، إيران (CNN)-- قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن صلاة الجمعة لن تقام هذا الأسبوع في المدن المتضررة من فيروس كورونا في إيران، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وأوضح نمكي أن قرار الإلغاء يقتصر على صلاة الجمعة المقبلة فقط، مُضيفًا أن "كل هذه القرارات مؤقتة".

ورُغم أن وزير الصحة الإيراني لم يحدد المدن التي يشملها إلغاء صلاة الجمعة، فمن المحتمل أن يتم تضمين مدينة قم - وهي مركز الإصابات بفيروس كورونا في إيران - والعاصمة طهران، حسب ما أفاد مراسل CNN في طهران.

وحسب مسؤولين إيرانيين، أصاب فيروس كورونا نحو 95 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 15 شخصًا.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن نائب وزير الصحة الإيراني إيرادج هريرتشي، إصابته بفيروس كورونا، بعد يوم من ظهوره في مؤتمر صحفي إلى جانب نمكي. وحينها كان يرتجف ويجفف جبينه من العرق.