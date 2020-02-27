فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة العراقية حظر التجمعات في الأماكن العامة "لأي سبب كان"، وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية والجامعية، وذلك لمدة 10 أيام.

جاء ذلك ضمن حزمة من 8 قرارات اتخذتها لجنة الأمر الديواني، برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر علاوي، الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وسيجري العمل بهذه الإجراءات بداية من غدٍ الخميس حتى السابع من مارس أذار المقبل.

وشملت القرارات غلق المحلات العامة، كما دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية المختلفة، إضافة إلى منع سفر العراقيين إلى 9 دول، هي: الصين، إيران، الكويت، اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيطاليا، تايلاند، البحرين.

بجانب وقف دخول الوافدين من الكويت البحرين، فيما سيخضع جميع مواطني الدول التسع للفحص الطبي لدى دخولهم البلاد.

وحتى يوم أمس، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق إلى 5 حالات، فيما تشهد دولتي الجوار، الكويت وإيران، ارتفاعًا مضطردًا في عدد حالات الإصابة والوفاة.