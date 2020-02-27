ترامب يشير إلى "استعداد" أمريكا لمواجهة فيروس كورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده مستعدة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في تصريح يأتي في الوقت الذي تشهد فيه أعداد الإصابات والوفيات في العالم ارتفاعا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب ونائبه مايك بنس في واشنطن، حيث قال: "مايك سيعمل مع خبراء وأطباء وكل الآخرين الذين يعملون على ذلك (كورونا) وبسبب كل ما قمنا به للآن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى منخفضا".

وتابع ترامب قائلا: "نحن مستعدون وجاهزون له (فيروس كورونا) لدينا أعظم شعب في العالم ونحن مستعدون جدا له، نأمل ألا ينتشر وهناك فرصة بألا ينتشر وهناك فرصة بأن ينتشر".

ويشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في الوقت الذي تظهر الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 2744، بينما تم الإبلاغ عن 56 حالة وفاة حدثت خارج الصين، مما رفع الحصيلة العالمية للفيروس إلى 2800، حتى مساء الأربعاء.