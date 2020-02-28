فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، مساء الخميس، إلغاء ما تبقى من مراحل سباق طواف الإمارات للدراجات، عقب تشخيص إصابتين بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف بـ"كوفيد 19" لمتسابقين من الجنسية الإيطالية.

وأعلن المجلس وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات أنه "سيتم اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين واداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع".

وأوضحت الوزارة وفقا للوكالة الإماراتية أنها "تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة".