دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة، مؤكدة التزامها بالإجراءات الاستباقية المُتخذة من قبل المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، إن إلغاء التأشيرات يأتي بناءً على قرار الحكومة السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة مؤقتاً.

وأكدت مصر للطيران التزامها الكامل بتلك القرارات، لافتة في الوقت نفسه أن رحلاتها المعتادة مٌستمرة من وإلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة أن إلغاء الحجوزات قائم حتى إشعار آخر، مُشيرة إلى أنه تم إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز - تغيير خط السير- الاسترداد - التخلف عن السفر).

ومن جانبها، قالت وزارة الحج السعودية إنها أوقفت إصدار تأشيرات العمرة بموجب قرارات الحكومة الأخيرة.

وأضافت أن مركز خدمات المستفيدين بالوزارة يعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات من حصل على التأشيرة، ويرغب في معرفة الإجراءات المتبعة، وذلك عبر الاتصال على الرقم 00966920002814، سواء من مصر والجزائر وباكستان والهند وإندونيسا وتركيا.

كما أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية إمكانية الاستفسار عن ذلك عبر البريد الإلكتروني لمركز خدمات المستفيدين (mohcc@haj.gov.sa و hajcc@haj.gov.sa)، إضافة إلى حسابها في تويتر MOHU_CSC@.

وإلى الآن، لم تسجل السعودية أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما تشهد منطقة الخليج حالة من الاستنفار ضد الوباء، بعد اكتشاف حالات إصابة ووفاة في دول عربية وإقليمية مجاورة للمملكة، بينها الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين وإيران.