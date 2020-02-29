دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إن إجمالي إصابات فيروس كورونا المؤكدة في بلاده ارتفع إلى 57 حالة.

وأضاف فيران، على هامش زيارته مقاطعة كريبي أون فالوا شمالي غرب فرنسا، أنه تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس، الجمعة، بعد أن كان إجمالي الإصابات، يوم الخميس، 38.

وحدد وزير الصحة الفرنسي ست حالات مُسجلة في مدينة آنسي (جنوب شرق البلاد)، تتعلق "بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر"، بحسب ما أورده موقع تليفزيون "فرانس تي في انفو" الفرنسي.

كان أوليفيه فيران قد قال، الخميس، إن هناك حالتي إصابة بفيروس كورونا عادتا مؤخرًا من رحلة إلى مصر. بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم أمس، شفاء أول إصابة اُكتشفت في يناير كانون الثاني الماضي، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس.

وخلال زيارته الأخيرة، رأى فيران أن الوباء انتقل إلى "مرحلة ثانية... ينتشر الفيروس على أراضينا وعلينا كبح انتشاره".

وأشار فيران إلى أن المرحلة الثانية تعني "أن الفيروس ينتشر الآن في البلاد، على عكس المرحلة الأولى التي تحدد وصوله فقط.

وأوصى فيران "بتفادي المصافحة" في هذه المرحلة، مُضيفًا أن ارتداء القناع لا طائل منه بالنسبة للأشخاص غير المرضى.

وسجلت فرنسا إلى الآن حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى "مرتفع جدًا"، تزامنا مع وصوله إلى أكثر من 50 دولة.