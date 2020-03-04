بعد فرنسا وكندا.. اليونان تسجل حالة جديدة مصابة بكورونا زارت مصر

23 من بين 290 عضواً برلمانيا أصيبوا بفيروس كورونا في ايران

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت وزارة الصحة اليونانية، الأربعاء، عن تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، كانت في مصر وإسرائيل، ليبلغ إجمالي الحالات في البلاد 9.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأربعاء إن الشخص المصاب يعيش في مدينة باتراس اليونانية، وقد سافر مؤخرا إلى مصر وإسرائيل.

وأكد المسؤولون اليونانيون إلى أن الحالة المصابة في المستشفى بالوقت الراهن ويجري فحص جميع المخالطين لها.

ويأتي الإعلان عن هذه الحالة بعد ساعات من تصريحات لمسؤولين يونانيين حول تسجيل الحالة الثامنة في البلاد في مدينة سالونيك شمالي البلاد.

وأعلنت مصر عن تسجيل حالتين مصابتين بالفيروس فقط، في حين سجلت إسرائيل 12 إصابة، حتى 4 مارس/أذار الجاري.

وكان قد أشعل وزير الصحة الفرنسي جدلا واسعا في 28 فبراير/شباط، بعد أن أعلن عن تسجيل 6 حالات جديدة 2 منها قدما من مصر، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التأكيد أن مكان وصدر الإصابة لا يزالا قيد التحقيق، وفقا لبيان أصدرته في 29 فبراير/شباط الماضي.