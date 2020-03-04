معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستُفرج مُؤقتًا عن أكثر من 54 ألأف سجين، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكالة أنباء إسنا الإيرانية شبه الرسمية نقلت هذه التصريحات عن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.

وأضاف إسماعيلي أن الإفراج عن السجناء يخضع لإشراف وزارة الصحة الإيرانية، موضحًا: "صحة السجناء مهمة للغاية بالنسبة لنا بغض النظر عن وضعهم كسجناء أمنيين أو سجناء عاديين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نائب وزير الصحة علي رضا ريزي، في التليفزيون الحكومي، إن هناك 77 حالة وفاة في إيران جراء فيروس كورونا الجديد، و2336 حالة إصابة أظهرت الفحوص إيجابية نتائجها.