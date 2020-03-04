روما، إيطاليا (CNN)-- رد الفاتيكان على استفسارات حول صحة البابا فرانسيس، بعدما تحدثت تقارير عن فحصه للتأكد من إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا.

وقال الفاتيكان إن البابا يعاني من نزلة برد "تسير في مسارها" الطبيعي المعتاد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي ماثيو بروني، في بيان، إن البرد الذي تم تشخيص إصابة البابا به قبل بضعة أيام يسير في مساره، دون أي أعراض يمكن أن تشير إلى أمراض أخرى".

وجاء البيان في أعقاب تقارير في وسائل الإعلام الإيطالية التي أشارت إلى أنه قد تم فحص البابا بحثًا عن فيروس كورونا.

ولم يتم تقديم أي معلومات حول ما إذا كان البابا قد تم فحصه بالفعل، بسبب الفيروس.