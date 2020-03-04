دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسبب فيروس كورونا في تأجيل 3 مهرجانات فنية وسينمائية بالمملكة العربية السعودية إلى أجل غير مٌسمى، تماشيًا مع إجراءات احترازية اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الثلاثاء، تأجيل أول دورة له، التي كان مُزمعًا إقامتها في مدينة جدة التاريخية، في الفترة من 12 إلى 21 مارس أذار.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان بثته عبر حسابها في تويتر، إنها تأسف لقرارها "الصعب"، حرصًا على صحة وسلامة المشاركين والضيوف، مُضيفة أنه سيتم تحديد موعد دورة 2020 في وقت لاحق "حالما أمكن ذلك".

كما أعلنت إدارة مهرجان JTTX للموسيقى، الثلاثاء، تأجيله قبل يوم من موعد تنظيمه في جدة، الأربعاء.

وقالت هيئة المهرجان إن القرار يأتي نظرًا للظروف الحالية وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، في إشارة إلى قرارات السعودية الأخيرة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وكان المهرجان يتضمن حفلا موسيقيًا للفنان المصري محمد حماقي، ومغني الراب الأمريكي مايكل راي نغوين ستيفنسون، الشهير باسم تايغا.

وعلى ذات الوتيرة، أعلنت شركة روتانا للإنتاج الفني والمُنظمة لـ"سمرات الثمامة"، تأجيل حفلات المهرجان، التي كان مقررًا أن تُقام في منتزه الثمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

ويوم الإثنين، أعلنت المملكة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن قادم من إيران عن طريق البحرين.

واتخذت السعودية سلسلة موصولة من إجراءات احترازية للتعامل مع انتشار الوباء، لا سيما مع اكتشاف العديد من الحالات في دول عربية وإقليمية مجاورة.

وألغت الرياض تأشيرات دخول أراضيها لأغراض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة. علقت دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى البلاد باستخدام الهوية الشخصية.

وتقول السعودية إن هذه الإجراءات مؤقتة وسيجري تقييمها ومراجعتها بشكل مستمر.