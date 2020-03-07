دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس الوزراء الكويتي، مساء الجمعة، وقف حركة الطيران مع 7 دول لمدة أسبوع، وذلك بشكل احترازي لحماية المواطنين والمقيمين من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وحدد بيان لمجلس الوزراء الكويتي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، دول (مصر، لبنان، سوريا، الهند الفلبين، سريلانكا، بنغلاديش)، بحيث يشملها قرار وقف جميع رحلات الطيران القادمة منها والمغادرة إليها.

وقال البيان إن سيمنع دخول القادمين إلى البلاد – من أي جنسية – من حملة الإقامات الصالحة أو سمات الدخول السابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى، ممن كانوا متواجدين في تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين.

في حين قرر مجلس وزراء الكويت، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، السماح بدخول مواطني الكويت القادمين من الدول السبع المُدرجة على قائمة وقف الطيران، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن الإجراءات المُتخذة "لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بمن فيهم القادمون إلى البلاد من المقيمين فيها أو زائريها ولا تستهدف أفرادًا ولا فئة ولا جنسية ولا دول"، داعية الجميع إلى تفهم قرارتها "تقديرًا لخطورة الوباء"، حسب البيان.

وتبلغ حصيلة إصابات فيروس كورونا في الكويت 58 حالة. ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة شفاء أول حالة مُصابة لكويتي يبلغ من العمر 34 عامًا، بعد أن أثبتت التحاليل خلوه من المرض.