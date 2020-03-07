السعودية: 128 شخصا أفصحوا عن تواجدهم بإيران.. 7 لازالوا خارج المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن 128 شخصا بادروا بكشف تواجدهم في إيران خلال الفترة الماضية، موجهة الشكر لمبادرتهم، داعية من لم يتقدم بالإفصاح إلى القيام بذلك خلال المهلة المحددة حتى نهاية اليوم (السبت).

جاء ذلك بتغريدة للصحة السعودية حيث ذكرت أن من بين المفصحين "26 مواطنا متواجد حالياً في المملكة، و 95 مواطنا متواجد حالياً في إيران"، لافتة إلى أن هناك "7 مواطنين متواجدين حالياً في دول أخرى".

ويذكر أن السعودية نددت على لسان مصدر مسؤول، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، بما سماه "سلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم"، وذلك بعد اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا لمواطنين سعوديين قادمين من إيران.

وحث المصدر المسؤول، جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر، على حد وصف الوكالة، أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.