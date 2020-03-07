دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت السلطات الإيرانية على ما أثير مؤخرا من تقارير بأن إيران لا تقوم بختم أو وضع علامات على جوازات السفر بالنسبة للمسافرين القادمين أو المغادرين منها، وربط ذلك بانتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من الدول بالمنطقة ومنها المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن تسجيل إصابات بأشخاص عائدين من إيران لم يفصحوا عن وجهة سفرهم.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد إن "قواعد إصدار التأشيرات الالكترونية في الجمهورية الاسلامية الايرانية لرعايا جميع الدول هي نفسها باستثناء حاملي جوازات السفر البريطانية والأمريكية والكندية تتوافق مع نظام التأشيرات في العديد من البلدان المتقدمة والذي لا حاجة بموجبه إلى وضع العلامات وختم الدخول والمغادرة بهدف تسريع اجراءات السفر وعدم اخذ حيز في صفحات جواز السفر وأن هذه السياسة لا تقتصر على رعايا بلد معين فحسب".

وندد مصدر سعودي مسؤول، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، بما سماه "سلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم"، وذلك بعد اكتشاف 5 إصابات بفيروس كورونا لمواطنين سعوديين قادمين من إيران.

وحث المصدر المسؤول، جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع وزارة الصحة، عن طريق الرقم المجاني (937) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المصدر المواطنين الذين يزورون إيران حالياً بالإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأكد المصدر، على حد وصف الوكالة، أنه سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.