بسبب كورونا.. سوريا تعلق الرحلات مع العراق والأردن والدول "الموبوءة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قرر مجلس الوزراء السوري، الأحد، تعليق الرحلات مع كل من العراق والأردن لمدة شهر و"الدول التي أعلنت حالة الوباء" لمدة شهرين، وذلك في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد وإجراء الحجر الصحي للقادمين من هذه الدول لمدة 14 يوما.

ففي اجتماع عقدته الحكومة السورية، الأحد، علقت دمشق الرحلات مع كل من العراق والأردن لمدة شهر ومع الدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقرر مجلس الوزراء السوري فرض الحجر الصحي على القادمين من الدول التي شملها قرار تعليق الرحلات لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من الفيروس.

ورغم تفشي المرض في معظم الدول العربية ودول الجوار، لم تعلن سوريا تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا بعد.

يذكر أن الدول التي سجلت أعلى معدلات للإصابة هي الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية، إذ علقت معظم الدول رحلاتها مع هذه الدول أو مع مناطق "موبوءة" فيها.