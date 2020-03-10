فيروس كورونا.. تعليق الزيارات في جميع السجون المصرية لمدة 10 أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت وزارة الداخلية المصرية تعليق الزيارات في جميع السجون لمدة 10 أيام، ضمن إجراءات احترازية تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وحسب مسؤول في مركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، فإنه سيجري تنفيذ القرار بداية من الثلاثاء "حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء"، تماشيًا مع قرار الحكومة بتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، وذلك بموجب توصيات من وزارة الصحة.

تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية‎ on Monday, March 9, 2020

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار نادر سعد، أن قرار تعليق جميع الفعاليات أو الانتقالات ذات التجمعات الكبيرة، تشمل 5 أشياء رئيسية، هي: المؤتمرات والموالد والمعارض والحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية، حسب مداخلة أخرى أجراها، مساء الإثنين، مع فضائية "DMC".

وفي آخر بيان لها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس ارتفع إلى 59 حالة، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة، يوم الإثنين.

ويوم الأحد الماضي، سجلت مصر أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لمواطن ألماني.

وقبل ساعات، شهدت سجون إيطالية أعمال شغب في مناطق متفرقة من البلاد، عقب اندلاع أعمال شغب جراء اعتراض نزلائها على قرار السلطات بمنع الزيارات، وذلك ضمن جهودها للتعامل مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونتيجة لذلك، تحركت وحدات من الجيش الإيطالي للسيطرة على حالة الفوضى الطارئة جراء التوتر في السجون.