أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه كان ليفكر بإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لكن طبيبه قال له إن لا حاجة لذلك.

وقال ترامب للصحفيين بعد لقاء غداء جمعه بأعضاء الحزب الجمهوري في البيت الأبيض: "لا أعتقد أن القضية كبيرة، كنت لأقوم به (الفحص)، لكنني لا أجد سببا لذلك، أشعر أنني بصحة جدية جدا".

وذكر الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع طبيب البيت الأبيض حول الأمر لكن الأخير قال له إنه "لا يجد سببا لذلك"، وأضاف قائلا: "لا أعراض لدي ولا شيء من هذا القبيل".

وطلب ترامب من الجميع الحفاظ على الهدوء بشأن الضرر الذي سيلحقه كورونا بالاقتصاد، وقال عن ذلك: "سيذهب، ابقوا هادئين فقط، سيذهب"، وأكد أن إدارته تريد حماية قطاعات الطيران والنقل والشحن البحريين.

يذكر أن أمريكا سجلت 732 حالة مصابة بالفيروس وأعلنت 26 حالة وفاة جراءه، حتى 10 مارس/أذار من عام 2020.