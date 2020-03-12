مصر تسجل ثاني وفيات فيروس كورونا: مواطنة تبلغ من العمر 60 عامًا

لا تلمس أي شيء..إرشادات لحماية المسافرين والركاب من فيروس كورونا

بعد وصف فيروس كورونا بـ"الجائحة".. ما هو الوباء؟ وهل يمكن إيقافه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة المصرية، وفاة سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفعت أعداد المصابين بالمرض، الخميس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، السيدة المتوفية من محافظة الدقهلية في دلتا النيل في مصر، شمال العاصمة المصرية القاهرة، وتعد هي أول وفاة لمصري بسبب فيروس كورونا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 6 حالات لم تظهر عليهم الأعراض من المخالطين لمصابين سابقين بالمرض، وأشار متحدث وزارة الصحة المصرية إلى أن 10 من بين الحالات المصابة مصريين و3 أجانب.

وغادر 7 مصابين مصريين بفيروس كورونا المستجد، المستشفى بعد تلقيهم العلاج، بالإضافة إلى 5 أجانب آخرين.

وارتفع إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 80 حالة إصابة، فيما أعلنت السلطات المصرية شفاء 20 حالة إصابة.

وقررت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة، الخميس، كما منحت العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية، بسبب موجة غير مسبوقة للطقس السيئ تشهدها البلاد، تستمر حتى السبت، بحسب هيئة الأرصاد المصرية.

وقررت هيئة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات في كافة أنحاء البلاد، بعد إصابة 13 شخصًا في تصادم قطارين في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب الأحوال الجوية.