مصر تكثف إجراءات الوقاية للسياح من فيروس كورونا المستجد في الأقصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كثفت مصر إجراءات احتواء فيروس كورونا في مدينة الأقصر السياحية، عقب تفشي الفيروس على متن الباخرة السياحية على نهر النيل.

واكتشفت 45 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية منذ وصولها إلى الأقصر.

تظهر الصورة أعداد السياح المتواجدة بمعابد الكرنك يوم الاثنين

وشهدت المناطق الآثرية والسياحية المختلفة بمدينة الأقصر، الإثنين، إقبالاً سياحياً كبيراً. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، إلى أن "آلاف من الزوار والوفود السياحية تواجدوا في العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة، ومن بينها معابد الكرنك، ومعبد الأقصر، ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي"، بحسب البيان الصادر عن وزارة السياحة والآثار عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأضاف أن معدلات الزيارة تزيد في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر، وأن أعداد السياح هذا الموسم في معبد الكرنك، فاقت معدلاتها من العام الماضي، بحسب ما ذكر في البيان.

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار أنه في إطار الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، أعلن رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أنه تم الاتفاق على شراء ألف جهاز أشعة فوق الحمراء "infrared"، وتوزيعها على الفنادق الثابتة والعائمة، للكشف على النزلاء والعاملين بها.

وأضاف البيان أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لسلامة وصحة الغذاء، للفنادق الثابتة والعائمة كمرحلة أولى في الأقصر وطبقاً للمعايير الدولية. و ستبدأ الشركة عملها ابتداء من الأسبوع القادم.

اتخذت محافظة الأقصر عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك في إطار التكليفات الواردة،... Posted by ‎الصفحة الرسمية لمحافظة الاقصر‎ on Monday, March 9, 2020

واتخذت محافظة الأقصر عدة إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهي:

إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة

اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة وتنبيه العاملين على إجراءات التطهير والوقاية.

التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات.

الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة، أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

تطهير المساجد.

التطهير الدوري للكنائس والأديرة

استمرار تفقد المستشفيات للتأكد من النظافتها واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، أنه ضمن الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة حيال الباخرة النيلية بمحافظة الأقصر التي ظهرت بها بعض الإصابات، فقد غادرت 7 حالات من الحجر الصحي بعد التأكد من سلبية تحاليلهم للمرة الثانية.