سوريا تعلق الدراسة وتخفض ساعات العمل للحد من تفشي فيروس كورونا

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة السورية تعليق الدراسة والجامعات وتخفيض ساعات العمل في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد التي تشهد حربًا أهلية منذ سنوات.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إنه "بسبب التهديد المتزايد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حيث أصبح وباء عالميً ، اتخذت الحكومة السورية عددًا من الخطوات الوقائية والوقائية لحماية المواطنين".

وبحسب الوكالة، فقد وافق فريق وزاري خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس، على سلسلة من الخطوات الاحترازية منها تعليق الجامعات والمدارس والمعاهد اعتباراً من السبت 14 مارس آذار وحتى 2 أبريل نيسان المقبل.

كما قرر الفريق، تخفيض ساعات العمل في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حوالي 40%، مع تعليق تسجيل الدخول باليد لمدة شهر.

ومن أجل الحد من الازدحام غير الضروري، فقد تم تعليق جميع الأحداث العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية التي تنطوي على تجمعات كبيرة من الناس، بحسب سانا.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتنع المطاعم والمقاهي عن توفير الشيشة، كما تم إغلاق أماكن التجمعات الاجتماعية، في حين تم وضع خطة لتعقيم وسائل النقل العام.

وتشهد سوريا حربًا أهلية منذ 2012، في أعقاب اندلاع مظاهرات تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد، ويسيطر نظام بشار الأسد على نحو أغلبية الأراضي السورية باستثناء مناطق الشمال والتي تعد آخر معاقل المعارضة السورية المسلحة.

ولم يعلن النظام السوري، تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى إصابات بالفيروس في أوساط فصائل مسلحة موالية للنظام السوري، مرتبطة بإيران المتحالفة مع نظام بشار الأسد، والتي تشهد واحدة من أكبر بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، بعد الصين وإيطاليا.