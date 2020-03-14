مصر.. السيسي يوجه بتعليق الدارسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجَه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين، بداية من يوم غدِ الأحد، في إطار جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في بيان عبر صفحته في فيس بوك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وأنه وجَه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد ١٥ مارس/أذار.

وأوضح مُتحدث الرئاسة المصرية أن القرار يأتي "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

كما وجَه السيسي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه (أكثر من 6 ملايين دولار)، لتمويل خطة مواجهة الفيروس الشاملة واتخاذ الإجراءات الاحترازية، حسب المتحدث باسم الرئاسة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين... Posted by ‎المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية-Spokesman of the Egyptian Presidency‎ on Saturday, March 14, 2020

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 شخصًا، بعد رصد 13 إصابة إيجابية مؤكدة، بينها ٥ حالات لمصريين و ٨ أجانب من جنسيات مختلفة، مُوضحة أنها تعود لمخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

وإلى الآن، سجلت مصر حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، الأولى لمواطن ألماني، والثانية لمواطنة مصرية تعيش في محافظة الدقهلية بدلتا مصر.