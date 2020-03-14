دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عمر الرزاز، السبت، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها تعليق الدراسة ووقف جميع الرحلات الجوية والشعائر الدينية والفعاليات السياحية.

وحسب ما أوردته وكالة أنباء بترا الرسمية، قررت الحكومة تعليق دوام جميع المؤسسات التعليمية اعتبارًا من صباح الأحد 15 مارس/آذار، لمدة أسبوعين.

وتعتزم وزارة التربية والتعليم بالأردن تنفيذ خطة التعلم عن بعد من خلال موقع التعليم الإلكتروني للوزارة، بداية من الأسبوع المقبل، فيما سيتم تطبيقها عبر قنوات التلفزيون الوطنية من الأسبوع الجاري.

ومن الثلاثاء المقبل، سيتم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن "حتى إشعار آخر"، مع استثناء حركة الشحن التجاري.

بينما استثنت الحكومة الأردنية من إجراءات السفر الأخيرة كوادر البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، بما فيها الحجر الذاتي لمدة 14 يومًا.

كما قررت الحكومة الأردنية إغلاق جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

وفيما دعت الحكومة الأردنيين المتواجدين في الخارج إلى البقاء في أماكنهم، أكدت أن مواطني المملكة في دول الجوار والمضطرين للعودة، بإمكانهم الدخول عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، مع الخضوع لإجراءات وزارة الصحة.

وشملت الإجراءات وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، والشعائر الدينية، إضافة إلى عدم التجمع في المناسبات الاجتماعية، بما فيها بيوت العزاء والأفراح.

وبتوجيه من مجلس الإفتاء ومجلس الكنائس، تم وقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها، كإجراء احترازي ووقائي، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزيون.

وبموجب إجراءات الحكومة الأردنية، سيتم وقف زيارة المستشفيات والسجون اعتبارًا من غد الأحد "حتى إشعار آخر".

ولمدة أسبوع، ستغلق الأماكن السياحية الأثرية، لتنفيذ حملات تعقيمها. في حين عُلقت الفعاليات الرياضية، وستغلق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب لفترة غير محددة.

كما قررت الحكومة منع تقديم الأرجيلة وخدماتها والتدخين في المقاهي والمطاعم، مع الحفاظ مسافات مُتباعدة بين أماكن الجلوس فيها.

وأكدت الحكومة استمرار العمل في القطاعين العام والخاص، على أن التعاون بين الأخير وغرف الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، للتوافق على إجراءات لحماية العاملين وضمان استمرارية العمل.

وإلى جانب خلية الأزمة المعنية بمراقبة أوضاع فيروس كورونا، شكلت الحكومة الأردنية العديد من الفرق المسؤولة عن الحماية الاجتماعية والمخزون الاستراتيجي (الدواء والغذاء)، وآخر للمتابعة الإعلاميّة.