دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، صباح السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من، الأحد، الـ15 من مارس/ اذار الجاري ولمدة أسبوعين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، الذي بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك على لسان مصدر بوزارة الداخلية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم".

وتابع المصدر: "سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين"، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذوات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه".

وأكد المصدر السعودي على أن هذا الإعلان يأتي ضمن "الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).. وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن".