البحرين تعلن أولى وفيات فيروس كورونا.. والكويت تسجل 11 إصابة جديدة

"لا توجد طريقة لوقف انتشاره".. خبراء الصحة يتوقعون أن تكون أفريقيا المنطقة الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بالمرض في البلاد، إلى 123 حالة، مشيرة إلى أنه تم شفاء 9 حالات، فيما سجلت البحرين، الاثنين، أولى حالات الوفاة فيها لسيدة بحرينية تبلغ من العمر 65 عامًا، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أن السيدة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران.

كانت الكويت، أعلنت، قبل أيام، تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وسجلت البحرين أعلى معدلات التعافي من فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة شفاء 17 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد، لـ7 مواطنين بحرينيين و8 مواطنات بحرينيات ومواطن سعودي وآخر لبناني، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 77 حالة حتى الآن.

وبحسب إحصائيات السلطات البحرينية، فقد أصيب 214 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، ارتبط معظمها بالسفر إلى إيران التي سجلت أعلى معدلات الإصابة والوفيات في آسيا بعد الصين.

وسجلت البحرين والكويت والإمارات والسعودية والعراق، إصابات بفيروس كورونا المستجد لمسافرين كانوا في إيران.