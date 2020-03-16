دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة في مصر، الأحد، ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 26، فيما رصدت 16 حالة إيجابية جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 126.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن 5 حالات من مصابي الفيروس خرجوا من العزل الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 26 حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية بكوفيد-19، في حين يتم متابعة باقي الحالات "السلبية" في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحالات الخمس التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم من المصريين.

وأشار مجاهد إلى تسجيل 16 إصابة جديدة، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، لافتا أن من بينهم 8 مصريين و8 أجانب من جنسيات مختلفة.

وقال مجاهد إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 126حالة، من ضمنهم 26 حالة تم شفاءها، وحالتي وفاة فقط، الأولى لسيدة مصرية توفيت الخميس الماضي، والأخرى لألماني توفي في 8 مارس/أذار.

وفي وقت سابق الأحد، قررت وزارة الأوقاف المصرية حظر إقامة العزاء أو عقد القران بدور المناسبات التابعة لها حتى إشعار آخر. كما أعلنت غلق جميع الأضرحة والمزارات الدينية لمدة أسبوعين.