أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا، الأحد، إن الاتحاد سيطلب تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يويفا 2020) المقررة هذا الصيف، وسط تصاعد وتيرة تفشي وباء فيروس كورونا الجديدة (كوفيد-19) في البلاد.

وقال غرافينا، في تصريحات عبر موقع اتحاد كرة القدم الإيطالي والتلفزيون الإيطالي: "سنقترح أن تؤجل البطولة الأوروبية... سنحاول الوصول إلى نهاية هذه البطولة (المحلية)، لأنها أكثر عدلاً وصحة بعد الاستثمارات والتضحيات العديدة التي تقدمها أنديتنا".

يأتي هذا في وقت تستعد فيه الهيئة المنظمة للبطولة، لعقد مؤتمر عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في أوروبا، لمناقشة المسابقات المحلية والبطولة القارية، وكذلك يورو 2020.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية من الجمعة 12 يونيو/حزيران إلى الأحد 12 يوليو/تموز في روما. ومن المفترض أن تكون المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لـ CNN، إن القرار النهائي بشأن مستقبل منافساته سيتخذ من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسيتم إعلانه في بيان صحفي، بعد مؤتمر مرئي عبر الفيديو كونفرانس، الثلاثاء.

وتعد جميع المسابقات الرياضية في إيطاليا مُعلقة حاليًا حتى الجمعة 3 أبريل/نيسان، تزامنا مع إغلاق البلاد، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف غرافينا أنه يأمل أن ينتهي موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحلول الثلاثاء 30 يونيو/حزيران، لكنه حذر من أنه "سنرى في نهاية الأمر ما إذا كنا بحاجة إلى تجاوز ذلك"، أي احتمالية وقفه.

كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد قال في وقت سابق إن موسم الدوري قد لا يكتمل وعرض بدائل، بما في ذلك التصفيات، وليس لديه بطل لموسم 2019-2020 أو إعلان نهائي الترتيب الحالي.