"الكويت تستاهل" تثير تفاعلا في تويتر: مبادرة شعبية تحشد لمواجهة كورونا

هذا ما سيحصل مع المرضى..طبيب مصاب بفيروس كورونا يوثق تطور مرضه على "تويتر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق رجال أعمال ومواطنون كويتيون مبادرة شعبية لحشد جهود دعم لحكومة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

بداية المبادرة جاءت بعد إعلان رجل الأعمال الكويتي فواز خالد المرزوق، في مقطع فيديو، تبرعه بـ 10 ملايين دولار لتوضع في صندوق تحت مظلة الحكومة، بحيث يستقبل مساهمات المواطنين.

وقال المرزوق، خلال الفيديو، إن مسؤولية مجابهة الوباء لا تقع على عاتق الحكومة فقط، داعيًا إلى المسارعة في دعمها، مؤكدً أن "الكويت تستاهل".

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام كويتية، بينها صحيفة "السياسة"، إن رجال أعمال ومواطنين تفاعلوا مع مبادرة المرزوق بـ"التبرع بمبالغ نقدية أو الإعفاء من إيجارات لمحلات في مجمعات ووضع فنادق ومستشفيات في تصرف الحكومة".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 123 حالة، بعد رصد 11 إصابة مؤكدة اليوم.

وانطلاقا من مبادرة الكويت تستاهل دشن كويتيون وسمًا يحمل نفس المسمى، مثيرًا حالة من التفاعل والتضامن الشعبي في البلاد.

وشارك العديد من مستخدمي تويتر صورًا ومقاطع فيديو للإشادة بالطواقم الطبية والمتطوعين للمشاركة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

في حين تفاعل البعض مع فيديو لمواطن مصري - تم تناقله عبر الهاشتاغ - حاول التأكيد على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة، بينما اعتذرت مواطنة مصرية عن "فهم خاطىء" لحديثها خلال فيديو، بعد جدل ثار بشأن تعليقها الإجراءات المتخذة بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وعقد البعض مقارنة بين كيفية تعامل المسؤولين الكويتين والبريطانيين مع الوباء، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التي قال خلالها إن بريطانيين قد يفقدون أحبابهم في غضون موجة نشاط الفيروس في المملكة المتحدة.

وهكذا جاء تفاعل الكويتين عبر تويتر: