الصحة العالمية تنبه من استخدام هذه الأدوية مع انتشار فيروس كورونا

هذا ما سيحصل مع المرضى..طبيب مصاب بفيروس كورونا يوثق تطور مرضه على "تويتر"

ما هو أقوى سلاح نملكه ضد تفشي فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، من المهم أن تتخذ كل عائلة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد هذا الفيروس.

وباتت طرق الوقاية من الفيروس التاجي معروفة، أبرزها عدم لمس الوجه وغسل اليدين لمدة لا تقل عن الـ20 ثانية. ولكن، هل سبق أن تساءلت عن الأدوية المستخدمة لعلاجه، في حال انتقلت العدوى إليك؟

وفي تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق البحر المتوسط، عبر موقع "تويتر"، أوضح أنه لا توجد أدوية متاحة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لعلاج فيروس كورونا.

وبدورها، نصحت ”بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى الذين تم تأكيد أو الاشتباه بحالاتهم الصحية“.

وبالتالي، يجب طلب الرعاية الصحية فوراً، في حال كانت أعراض المرض تتوافق مع أعراض الفيروس التاجي.

وكان قد نشر مدير منظمة الصحة العالمية، تدروس أدناهوم، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، بعض الخطوات لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها فحص الحالات المشتبه بها، تعزيز العزل الذاتي، وتدريب العاملين الصحيين.

ويتسبب فيروس كورونا، بمرض الجهاز التنفسي، على غرار نزلات البرد. وتشمل أعراضه سيلان الأنف، والسعال، والتهاب الحلق، والصداع، والحمى التي يمكن أن تستمر لبضعة أيام.

ويُذكر أن انتشار الفيروس يحدث عند ملامسة إفرازات شخص مصاب، مثل قطرات السعال. ويمكن أن ينتقل الفيروس أيضاً عن طريق ملامسة شيء لمسه شخص مصاب ثم لمس فمك، أو أنفك، أو عينيك.