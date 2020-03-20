دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ الجيش الإيطالي في نقل توابيت لضحايا فيروس كورونا من مدينة بيرغامو إلى محارق جثث خارج إقليم لومبارديا (شمال البلاد)، بعد أن عجزت الخدمات المحلية عن التعامل مع القتلي.

وبيرغامو هي المدينة الأكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا في إقليم لومبارديا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الخميس، إن القافلة الأولى من مركبات الجيش العسكرية أخذت، مساء الأربعاء، بشكل أولي 60 تابوتًا من مقبرة بيرغامو إلى محارق جثث في مناطق أخرى حتى يمكن تنفيذ الجنازات.

وأضافت "أنسا" أن توابيت الجثث كانت تتراكم، دون دفن، في المقبرة الشمالية لمدينة بيرغامو.

ومساء الخميس، أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 3405، وهو ما جعل البلاد تتخطى الصين من حيث إجمالي ضحايا الفيروس إلى الآن، التي شهدت وفاة 3242 شخصُا. ويأتي هذا بعدما سجلت إيطاليا 427 وفاة جديدة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وكالة أنباء "أنسا"، إن 3 أطباء آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 10. وبين وفيات الأطباء الثلاثة الجدد مدير سابق لمستشفى في مدينة كريما، وطبيبين في مستشفيين بمدينتي كريمونا وبيرغامو.

وتناقل مستخدمو الشبكات الاجتماعية صورًا ومقاطع فيديو للحظة نقل عربات عسكرية تابعة للجيش لإيطالي للتوابيت من بيرغامو إلى خارج منطقة لومباردي.