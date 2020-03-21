مصر تسجل 9 حالات مصابة بفيروس كورونا وعدد الوفيات يرتفع إلى 10

شاهد.. مشادة كلامية بين ترامب وصحفي سأله عن فيروس كورونا

علامة واحدة قد تجعلك تعرف إن كنت مصاباً بفيروس كورونا أم لا

في أسوأ حصيلة.. فيروس كورونا يفتك بـ627 إيطاليا في يوم واحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة ناجمتين عن هذا المرض.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن الصحة المصرية رصدت 9 حالات جديدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 294 حالة منها 41 حالة شفاء، حتى 21 مارس/أذار الجاري.

وذكر مجاهد أن مصر شهدت حالتي وفاة جديدتين جراء هذا الفيروس لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما ولمواطن يبلغ من العمر 75 عاما، ليبلغ عدد الوفيات 10.

وأشار المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن عدد الحالات التي تحولت من إيجابية إلى سلبية بفحص الفيروس بلغ 73 حالة في عموم البلاد.

وأكد مجاهد أن الحالات الإيجابية تخضع للرعاية الطبية في مستشفى العزل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت الصحة المصرية.