الإمارات تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا وتؤكد شفاء 38 حالة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 153، في حين بلغ عدد حالات الشفاء 38 منذ تفشي المرض.

وقالت الصحة الإماراتية في مؤتمر صحفي من العاصمة أبوظبي، إن عدد الحالات المصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 153 وبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت 38.

وشددت الوزارة على ضرورة عدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمنتزهات والالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين للقادمين من الخارج حتى لو جاءت نتائج الفحوصات الخاصة بالفيروس سلبية.

ولفتت الصحة الإماراتية إلى أن مخالفة قانونية ستطال كل من يخالف الحجر المنزلي، ونصحت بتجنب وسائل النقل العامة إلا عند الضرورة القصوى.

يذكر أن الإمارات كانت قد سجلت أول حالاتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية العربية وآخر من الجنسية الآسيوية، مساء الجمعة.