بعد إصابة أحد مساعديه.. نائب ترامب وزوجته سيجريان فحص كورونا المستجد

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أنه وزوجته سيج ريان الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بعد إصابة أحد مساعديه بالمرض.

وقال بنس في مؤتمر صحفي عقده السبت، إن وضع المصاب جيد، وأضاف قائلا إن الشخص كان يعاني من أعراض تشبه تلك المتعلقة بنزلة البرد لمدة يوم ونصف.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن المصاب لم يأت إلى البيت الأبيض منذ الإثنين، لافتا إلى أنه أو ترامب لم يتواصلا بشكل مباشر مع المصاب، وقال إن السلطات أجرت تتبعا لمخالطي الحالة المذكورة.

وأكد بنس أنه وزوجته سيجريان فحص كورونا المستجد نظرا لمنصبه "المميز" رغم أن طبيب البيت الأبيض أكد أنه لا حاجة لإجراء هذه الفحوصات كونه وترامب لم يخالطا الحالة المصابة.