دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 393 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 وفاة إضافية، وذلك خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت اعتبرت الحكومة أن "وعي المواطن" يشكل "التحدي الأكبر" أمامها.

وحسب الإحصاءات المُعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان في مصر، الخميس، تعد الإصابات الجديدة هي الأعلى خلال يوم.

وقالت الصحة المصرية إن خروج 72 من مصابي كورونا من الحجر الصحي، من أصل 1890 مازالوا داخل المستشفيات، منهم 211 حالة غير مستقرة و41 حالة حرجة.

واقترب إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر إلى 8 آلاف، بحسب المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، الذي أوضح أن الحصيلة الكلية بلغت 7981، فضلا عن 482 حالة وفاة.

وقال مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

ويوم الخميس، وصف رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، وعي المواطن بأنه "التحدي الأكبر"، مُضيفا: "زي ما الدولة بتبذل قصارى جهدها لتنفيذ الإجراءات والحفاظ على صحة المواطن، أشدد على كل مواطن أن يكون لديه الوعي الكامل لما نواجهه، لكي نتابع عجلة الاقتصاد".

في حين قال مدبولي إنه سيتم تأجيل إعلان الموقف النهائي من حظر التجول الجزئي المفروض إلى نهاية شهر رمضان، لافتا أن حكومته تحملت أعباءَ اقتصادية كبيرة.