دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 488 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و11 حالة وفاة إضافية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، خروج 57 من مصابي كورونا من مستشفيات الحجر الصحي، ليرتفع إجمالي من تعافوا إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وقال المتحدث باسم المصرية، الدكتور خالد مجاهد، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2476 حالة.

وأوضح "مجاهد" أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا ا في مصر بلغ 8964 حالة، بينهم 514 حالة وفاة.