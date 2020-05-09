انفوجرافيك.. 87.149 ألف إصابة بفيروس كورونا في الخليج حتى 8 مايو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أوز ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إلى 87.149 ألف حالة في دول مجلس التعاون الخليجي، السبت، الموافق 8 مايو/ أيار الجاري.

وسجلت دول الخليج 4564 إصابة بفيروس كورونا في يوم السبت فقط، وحتى الساعة الـ11 بتوقيت مكة وفقا للمجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفيما يلي توزيع الإصابات:

- السعودية: 35.432 ألف إصابة وشفاء 9120

- سلطنة عُمان: 3112 إصابة وشفاء 1025

- الإمارات: 16.793 ألف إصابة وشفاء 3837

- قطر: 20.201 ألف إصابة وشفاء 2370

- البحرين: 4404 إصابة وشفاء 2027

- الكويت: 7208 إصابة وشفاء 2466

ويذكر أنه ووفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، سُجّل أكثر من 270 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالعالم، في الوقت الذي تقترب فيها أعداد المصابين من 4 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 3 ملايين و871 ألفًا و718 إصابة في جميع أنحاء العالم.